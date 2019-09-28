بالصور: كارول سماحة تفتتح فيلمها "بالصدفة"

إفتتحت الفنانة كارول سماحة العرض الأول لفيلم "بالصدفة" من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو في أسواق بيروت بحضور حشدٍ من الفنّ والصحافة والمجتمع وفريق العمل.

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كارول سماحة التي تألّقت على السجادة الحمراء تخوض تجربتها السينمائيّة الأولى إلى جانب كل من بديع أبو شقرا و باميلا الكيك بدورٍ خاص بالإشتراك مع الممثل منير معاصري و مجموعة من الممثلين المخضرمين والوجوه الجديدة. بعد العرض، أشاد الحاضرون بالحبكة الغنيّة للعمل التي تناولت عدّة قضايا من صلب مجتمعنا بالإضافة إلى اللفتة الإنسانية للفيلم حول مشكلة التوحّد وكيفية تعاطي الناس معها والتي جسّدتها الممثلة باميلا الكيك بإتقان في دورها.

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يروي "بالصدفة" قصّة ريشار (بديع أبو شقرا) الذي يتعرّض لعمليّة نهبٍ لحقيبة كومبيوتر تحتوي على أسرارٍ كثيرة مكدّسة في هارد ديسك كونه يعمل في مجال الحماية والمراقبة. أثناء ملاحقته للسارق المراهق يصل ريشار إلى حيّ فقير يضطر للمكوث فيه بغية استرجاع الحقيبة بنفسه إذ أنه من المستحيل ابلاغ الشرطة لحساسية محتوياتها وإذا به يلتقي بالصدفة بسكان هذا الحي فيتعرّف على شخصياته المختلفة وظروف حياتهم القاسية مكتشِفاً عالماً جديداً لم يكن يدري بوجوده أصلاً فيرى تفاصيله ولكن هذه المرة بالعين المجردة و ليس عبر كاميراته التي اعتاد أن يختبئ ورائها . يجد ريشار نفسه منجذباً بشكلٍ غريبٍ تجاه "فرح" السيدة التي إقتحم دارها عنوةً (كارول سماحة) باحثاً عن السارق الذي رآه يدخل بيتها؛ إمرأة عادية وإستثنائية بنفس الوقت تناضل للعيش بكرامة في مجتمعٍ قاسٍ و غير عادل.

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شارك أيضاً بالتمثيل كلّ من سامي حمدان، كريتا عون، نتالي فريحة، سليمة طعمة، لمى لوند، سنا نصر، سامي كوجان، دوري مكرزل، جهان الخماس، وليم الرموز، جوزيف عاد ومنال فرح. أما الموسيقى التصويرية فهي من توقيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل .

وكانت قد أطلقت شركة Day Two Pictures الأغنية الخاصة للفيلم بعنوان "بتآمن بالصدفة" من كلمات وألحان الفنان مروان خوري.