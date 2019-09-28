بالصور: نانسي عجرم في إجازة رومانسية مع زوجها في فيينا

بعد صيف حافل بالنشاطات الفنية، سافرت الفنانة نانسي عجرم إلى النمسا، حيث تقضي في فيينا أوقاتاً رومانسية مع زوجها فادي الهاشم.

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وقد نشرت نانسي أكثر من صورة من رحلتها، منها واحدة للمنطقة حيث تقيم، وقالت إنه مكان أشبه "ببطاقة معايدة"، كما نشرت صورة لها مع زوجها، مشدّدة على أنّه حب حياتها وصديقها الذي تقضي معه أجمل الأوقات.

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من جهة ثانية، من المقرر أن تبدأ نانسي تصوير برنامج "ذا فويس كيدز" بعد شفاء زميلها في البرنامج عاصي الحلاني من وعكته الصحية التي تعرّض لها بعد سقوطه عن الحصان قبل أيام، وفي هذه الأثناء ستقوم بإصدار أغنية لم تعلن عن تفاصيلها بعد.

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