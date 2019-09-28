بالصور: كارن وازن تواسي قصيرات القامة

نشرت الفاشينستا كارن وازن، صورة لها مع عارضة أزياء فارعة الطول، بدت فيها قصيرة مقارنة بها، وطلبت من متابعيها، عمل Tag لصديقاتهن قصيرات القامة. إقرئي أيضًا: منى زكي تفقد توازنها في الجونة وتعلق: «الحمد لله ربنا ستر» وقد حازت الصورة على إعجاب متابعي كارن، الذين أشادوا بعفويتها، وعلّقت إحدى متابعاتها "القصر دليل أنوثة... شكرا لقد رفعت معنوياتي". Advertisements يذكر أن كارن تعتبر واحدة من أهم الفاشينستا في العالم العربي يتابعها ما يقارب المليوني متابع، وتعتبر من أكثر المؤثرات في عالم الموضة. إقرئي أيضًا: بالصور: الفاشينيستا كارن وازن بإطلالات صيفية مفعمة بالأنوثة

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