دينا الشربيني للمصورين: مش عايزة اتبهدل

بعد التنمر الذي تعرض له الفنانة دينا الشربيني في مهرجان الجونة العام الماضي وتسبب بإصابتها باكتئاب وأجبرتها على البقاء في غرفتها طوال أيام المهرجان، اطلت الفنانة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة في حفل الاختتام مساء امس، ووجهت رجاء للمصورين بعدم تعريضها للسخرية والبهدلة.

وأكدت أنها "مبتعرفش تتصور". إقرئي أيضًا: بالصور: عمرو دياب ودينا الشربيني زوجان رسمياً

ولدى طلبهم منها التوقف لالتقاط الصور، قالت " حتبهدلوني، أنا مبعرفش أتصور"، وبعدها استسلمت للمصورين ووافقت على التقاط الصور. Advertisements يذكر أن دينا الشربيني غابت دينا عن حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة بسبب تواجدها ضمن لجنة تحكيم مهرجان سلا المغربي، وعودتها لتصوير مشاهدها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز، وحضرت إلى مهرجان الجونة برفقة عمرو دياب قبل 48 ساعة من حفل الختام، وظهرت برفقته في حفل غنائي خاص اعتاد دياب تقديمه لنجوم المهرجان. إقرئي أيضًا: فيديو وصور: عمرو دياب يطلب القرب من دينا الشربيني

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