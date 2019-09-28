صور: هنا الزاهد تعود إلى القاهرة وتخضع لعملية جراحية

بعد شهر عسل قضته في المستشفى، عادت الفنانة هنا الزاهد برفقة زوجها أحمد فهمي إلى القاهرة وهي لا تزال تعاني اثار الوعكة الصحية.



وكانت هنا قد قضت أيام شهر العسل في إحدى مستشفيات سنغافورة، ومن المقرر أن تخضع هنا بعد فترة قصيرة لجراحة إزالة حصوة في المرارة على يد فريق طبي مصري، أشرف طوال الفترة الماضية على علاجها أثناء تواجدها خارج البلاد بالتنسيق مع أطباء سنغافورة.

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هنا الزاهد شاركت جمهورها على موقع إنستقرام أول صورة لها بعد وصولها إلى مصر عبر خاصية الإستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: شكرًا لكل واحد بجد أنا شوفت كمية حب منكوا ودعاء مشوفتهاش في حياتي..أنا بخير الحمد الله.

كما أكد زوجها الفنان أحمد فهمي وصولهما إلى مصر عبر عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: الحمد لله احنا رجعنا مصر .. شكرًا لكل الناس اللي كانت قلقانة على هنا.



حالة هنا زاهد مستقرة وهي موجودة في منزلها للحصول على فترة راحة، وسوف تخضع لعملية جراحية بالمرارة، بعدما اكتشف الأطباء أنها تحتوي على عدد من الحصوات لا بدّ من إزالتها.