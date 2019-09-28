ابن ملحم بركات وعد يحتفل بدخوله القفص الذهبي

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إحتفلت رندا عازار أرملة الموسيقار الراحل ملحم بركات بزفاف إبنها وعد بحضور عدد من الفنانين والأهل والأصدقاء.
أحيا حفل الزفاف الفنان وليد توفيق، الذي غنى لـ وعد بوجود صديق العائلة الشاعر نزار فرنسيس.
وعد هو الإبن الثاني للموسيقار الراحل ملحم بركات من زوجته الثانية رندا عازار ، كما له إبن أكبر منه إسمه مجد وإبنة إسمها غنوة، وإبن رابع هو ملحم جونيور من طليقته الفنانة مي حريري.
يشار إلى أن وعد بركات، إحترف الغناء وطرح مجموعة أغنيات خاصة بعد وفاة والده كما أحيا عدد من الحفلات غنى فيها اعماله الخاصة واغنيات والده.
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