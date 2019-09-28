تراند اليوم : تامر أمين يتقدم بإعتذار لشيرين عبد الوهاب لهذا السبب

علّق الإعلامي تامر أمين على ما حدث خلال حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، حين صعد زوجها الفنان حسام حبيب للمسرح وتحدثا عن دعم مصر، وبكت شيرين وقتها.

أشاد أمين بموقف شيرين بأن طلبت من زوجها الحديث بدلا منها، ثم بكت عند حديثها عن مصر، قائلا: “متزعليش مني يا شيرين والله كان كلامي لمصلحتك لما كنت بهاجمك زمان بسبب تصريحاتك”.

تابع: “إيه الحلاوة دي.. الأهم من اللي قولتيه إنتي وزوجك هي دموعك الغالية وكنتي بتحاولي تداريها.. دي دموع صادقة تؤكد إنك بتحبي البلد وعفا الله عما سلف”.

أضاف: “أنا في عز انتقادي ليكي كنت كل مرة بقول أنا عارف شيرين مش قصدها فكنت بقول متتكلميش غني بس.. لكن إذا كان كلامك انتي وجوزك بالمنظر ده فا حتى لو هتغلطي أنا قابل طالما مشاعر صادقة كده”.

Advertisements

كانت شيرين قد تحدثت خلال الحفل عن أوضاع مصر الحالية، مؤكدة أن مصر قوية بشعبها وجيشها ورئيسها، وطلبت من زوجها الفنان حسام حبيب أن يصعد إلى المسرح ليشاركها كلمتها، قائلة: “أنا مش بعرف اتكلم اوي وأخدت عهد على نفسي إني متكلمش ومقولش رأيي مقولش أي حاجة أنا بحس بيها.. لكن إحنا في وضع دلوقت لازم نقول فيه كلمة حق وأنا نفسي حسام جوزي يساعدني فيها هو هنا وأنا أحبه يشاركني الكلمة دي عشان دي رسالة وهو شخص مثقف وواعي”.

وبمجرد صعود حسام للمسرح استقبلته وقبّلت يده في حركة مفاجئة، لكنه سحبها سريعا، ثم هنأ المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني، مؤكدًا أن السعودية هي البلد الثاني للمصريين، مضيفًا: “وأحب أوجه كلمة لبلدنا مصر وجيشنا ورئيسنا ونقولهم احنا في ضهركم ومعاكوا”، لتقاطعه شيرين قائلة: “اللي ملوش كبير بيشتريله كبير واحنا عندنا كبير ومحتاجنا دلوقت”، ولم تستكمل حديثها بسبب البكاء.