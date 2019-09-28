فيفي عبده تنتهي من تصوير برنامج «خلى بالك من فيفي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت الراقصة الاستعراضية، المصرية فيفي عبده، من تصوير برنامجها الجديد الذي يحمل اسم «خلي بالك من فيفي»، والذي من المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر شبكة قنوات mbc مصر.

ويسير البرنامج في إطار المقالب الكوميدية، من خلال دخول الفنان لإحدى الفيلات بالشيخ زايد لحضور برنامج، ويكتشف المقلب، عقب خروج فيفي من منزلها، وظهور بعد العفاريت والأشباح.

Advertisements

وكانت آخر الحلقات التي قامت فيفي بتصويرها، مع الفنان أحمد بدير، فيما انتهت من تصوير حلقة المطرب إيهاب توفيق، وأحمد شيبة، في يوم الأربعاء الماضى 25 سبتمبر، والتي غادرت بعدها فيفي البرنامج مسرعة لحضور عملية شقيقتها في أحد المستشفيات الشهيرة بالمهندسين.

وعلى جانب أخر، وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده، رسالة اعتذار للشعب المصري، بسبب الألفاظ الخارجة التي تفوهت بها خلال فيديو الرد على الهاربين محمد علي ووائل غنيم.

فيفي عبده، قالت في فيديو بثته: “أنا بعتذر لكل شاب ولكل شابة ولكل طفل مصري، وبعتذر جدا لأني مصرية وكل واحد بيحب بلده بيدافع عنها وإن شاء الله دائما في أمن وأمان، وأنا أسفة عن كل لفظ طلع مني وأنا كنت منفعلة ولم أكن أعرف كيف أتكلم بس كان لازم ارد بنفس طريقتهم الجارحة”.