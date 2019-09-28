أحلام تتوسّط لفنانة لدى تركي آل الشيخ لتُشارك بموسم الرياض.. كيف ردّ الأخير؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة الإماراتية أحلام رغبتها في مشاركة الفنانة هند البحرينية بحفل غنائي في المملكة العربية السعودية، فتوسّطت لها لدى المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه للموافقة على مشاركتها في موسم الرياض.

واستشهدت أحلام في طلبها بأن الفنانة هند البحرينية تُعد الصوت الأول في بلادها وتستحق الدعم، مؤكدةً بأن هند تمتلك جمهورًا كبيرًا، إضافةً إلى صوتها الرائع، ونقلت عنها أنها متشوّقة للقاء جمهورها السعودي.

وكتبت أحلام في تغريدتها على "تويتر": "مساء الخير عندي طلب من سعادة المستشار المعالي @Turki_alalshikh أن تكون الفنانة هند البحرينية مشاركة في موسم الرياض، لها جمهور رائع وراقي وكبير وهي وردة البحرين وصوت رائع".

وأضافت الفنانة الإماراتية: "تركي آل الشيخ، تستحق الدعم بنت البحرين وصوته الأول وهي متشوقة لجمهورها السعودي".

وتوجّهت الفنانة هند البحرينية، بالشكر لأحلام لحرصها على إحيائها حفلًا في المملكة وإسعاد الجمهور السعودي بصوتها.

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وردّت على تغريدة أحلام: "أختي وحبيبتي وملكة قلب الجماهير الفنانة أحلام مشكورة على حبج لتواجدي في مملكتي الثانية السعودية وأنا بكون سعيدة جدًا بمشاركتي الجمهور السعودي أفراحه".

من جانبه حرص رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على الاستجابة لطلب الفنانة أحلام، فرد على تغريدتها قائلًا: "OK".

وشهدت تغريدة أحلام، تفاعل الجمهور مبدين ثناءهم على موهبة هند البحرينية واستحقاقها للتواجد في حفل غنائي بالمملكة، كما أشادوا بموقف أحلام الداعم للفنانة البحرينية.

يُذكر أن تركي آل الشيخ وضع اللمسات النهائية على موسم الرياض على أن يبدأ في أكتوبر المقبل، وسيتميز بليالي منها: "ليلة البدر، وليلة عبدالرحمن بن مساعد، وليلة سهم، وليلة مجيديات"، كما طالب المواهب السعودية والعازفين وأصحاب العروض الحية والمتجولين والمقيمين في المملكة بالتقدُّم عبر موقع هيئة الترفيه للمشاركة في الموسم.