محمد طه: العالم سيتذكرُ لعشر سنوات مقبلة ما فعله ملك جمال لبنان 2018

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شكّل ملك جمال لبنان لعام 2018 محمد طه حالة استثنائية على الساحة، وكان مادةً دسمةً لوسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدته على عفويته وطريقة طرحه لآرائه.
وأكّد ملك جمال لبنان لعام 2018 أنه استفاد كثيرًا طيلة ولايته، لافتًا إلى أن العالم لن ينساه ابدًا من اليوم وصولًا لعشر سنوات مقبلة.
وتحدّث طه لـ"فوشيا" عن شعوره قبيل لحظات من تسليمه اللقب لمحمد صندقلي الذي تُوِّج ملك جمال لبنان لعام 2019 خلال الحفل الذي أقامه نضال بشراوي وأحيته النجمة هيفاء وهبي.
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