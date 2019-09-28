سيد بدرية يُجسِّد شخصية صدام حسين في هوليوود









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشف الفنان المصري المقيم في الولايات المتحدة، سيد بدرية، أنه سيجسد شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عملٍ هوليودي رافضاً الكشف عن تقاصيل العمل لحين انتهائه من التصوير.

ويجسد سيد بدرية في الفيلم شخصية عربي يساعد البطل جاكي شان في القضاء على مجموعة من الإرهابيين والإمساك برئيس عصابتهم، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والإثارة حول شركة أمنية. وهو يجمعه بعدد من نجوم الصين المعروفين منهم يانغ يانغ وميا موكي. علماً أنه من المقرر عرضه تزامناً مع العيد القومي للصين خلال شهر من العام 2020>



الجدير ذكره أن "بدرية" أطل يأول أعماله في هوليود بفيلم "Hot Shot"في العام 1986، وتابع بعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، منها فيلم "الرجل الحديدي" عام 2008. علماً أنه انتهى من تصوير فيلم "I Am That Man"، الذي لم يُحدد موعد عرضه تجارياً حتى الساعة.