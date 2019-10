شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات ..روبن ثيك يطلق أغنية سينجل بعنوان When You Love Somebody والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي"روبن ثيك" أغنية سينجل جديدة حملت اسم " When You Love Somebody " وذلك علي قناته الخاصة بموقع " يوتيوب" الأغنية هي واحدة من أغنيات البومه المقبل، وذلك حسب موقع " جاست جيرد " .

أعلن روبن ثيك البالغ من العمر ( 42 عام ) عن أغنيته الجديدة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" فكتب: " أغنيتي السينجل الجديدة When You Love Somebody متاحة الآن حول العالم، و أتمني أن تحبوها وشاركوها مع أي شخص تحبوه " .

كلمات الأغنية :

'Cause when you love somebody, and need somebody

No need to fight it, so help me help you

Love somebody, and need somebody, we'll be somebody

So help me help you love

I don't care, I don't care, I don't care

Any time, any place, any where

Don't it sound like a sweet romance?

Ooh-wee-wee

[Verse 1]

It's the fire, it's the rain, heaven knows, we don't know what to call it

I was already flying for you 'fore I knew I was falling

You make me want this night to last forever, swee-dee-dee

Yeah, yeah

And I've been waiting for so long for something re-re-real

Yeah, yeah

[Chorus]

'Cause when you love somebody, and need somebody

No need to fight it, so help me help you

Love somebody, and need somebody, we'll be somebody

So help me help you love

I don't care, I don't care, I don't care

Any time, any place, any where

Don't it sound like a sweet romance

Ooh-wee-wee

[Verse 2]

You make me feel like a fire side, summer time

Where everyday is Friday or Saturday night

Pool party, moon light, Chardonnay

Make us feel some type of way

You know I really want this night to last forever, swee-dee-dee

Yeah, yeah

So take a chance with me and I'll give you something re-re-real

(Yeah, oh)

[Chorus]

'Cause when you love somebody, and need somebody

No need to fight it, so help me help you

Love somebody, and need somebody, we'll be somebody

So help me help you love

I don't care, I don't care, I don't care

Any time, any place, any where

Don't it sound like a sweet romance

Ooh-wee-wee

[Outro]

No love is never easy

Your love I'm never leaving

No love is never easy

Your love I'm never leaving

When you love somebody, when you love somebody