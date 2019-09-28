شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثلاث ممثلين إلى الفيلم الجديد The Little Things لـ دينزل واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الثلاثى جوريس جارسكي، وشيلا هولاهان، وصوفيا فاسيليفا إلى فيلم وارنر بروس "The Little Things" الذى سيقوم ببطولته ثلاث ممثليين عالمين حاصلين على الأوسكار، وهم دينزل واشنطن، جاريد ليتو و رامي مالك، الفيلم سيكون من تأليف وإخراج جون لي هانكوك.

وتدور أحداثه حول تتبع ديك لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذي يتعاون مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز في كل التفاصيل الصغيرة التي ستساعده في التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع " deadline".

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ويذكر أنه من المقرر عرض فيلم الـ joker من إنتاج شركة Warner Bros، يوم 2 أكتوبر في مصر، و4 من نفس الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيضم الفيلم الجديد عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين.

فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولارأمريكى.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.