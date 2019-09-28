حلا شيحة عن "الجونة السينمائي": "فرحت من قلبي لزملائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حلا شيحة مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وعلقت حلا على الصور قائله: "إمبارح كان ختام مهرجان الجونة، اللي كنت سعيدة إني شاركت فيه وبعض فعالياته، فعلا كنت سعيدة من قلبي وسعيدة بوجودي في مهرجان فعلا مختلف، وزي ما المهندس سميح ساويرس قال عليه إنه زي البيبي كل سنة بيكبر شوية، وفي تالت سنة من مهرجان الجونة كنت ضمن الحضور".

وتابعت حلا: "فرحت من قلبي لزملائي لحصولهم علي جوائز تقديرية، وشفت قد ايه وجودهم في مهرجان زي ده فرحهم، وأداهم أمل كبير ودفعة قوية ودعم ليهم علشان يكملوا مشوارهم الفني، قيمة الفن كبيرة وكمان مسؤلية أكبر".

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وأضافت:" النجاح نفسه ليه طعم خاص شفته في عيون المكرمين، وأتمني أقدم أعمال فنية جديدة ومختلفة بروح جديدة، عندنا كتير ممكن نقدمه من خلال السينما لبلدنا وتكون سبب لبسمة أو كلمة تغير حياة إنسان أو تسعده".

وتابعت: "شكرا الجونة، شكرا سميح ساويرس ونجيب ساويرس، أكيد هما سعداء بمشروع بقى حقيقة، وسعيدة بعمرو منسي، إنت فعلا بتسعدنا كلنا، ومن نجاح لنجاح دايما، شكرا لكل كلمة حلوة اتقالت والمجهود الواضح في المهرجان".

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.