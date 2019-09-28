شيرين رضا عن وفاة الطفلة جنة: "بلغوا عن وقائع التعذيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبرت الفانة شيرين رضا عن حزنها الشديد بعد وفاة الطفلة جنة، البالغة من العمر 5 سنوات، التي توفيت متأثرة بإصاباتها الشديدة، التي أدت لتوقف عضلة القلب وبتر الساق اليسرى.

وكتبت شرين تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "جنة ماتت بعد ما اتعذبت علي إيد اقرب الناس ليها، بس يا تري في كام جنة غيرها منعرفش عنهم أي حاجة؟؟ لو شكيت ولو للحظة إن في حد بيعذب طفل، بلغ عنه فورا".

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كانت التحريات قد كشفت أن الطفلة جنة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين، وانفصلا منذ 4 سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة للأم بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.

وتبين من الكشف الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى، أنها تعاني من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم إثر كسر في الساق، وبقائها لمدة طويلة دون علاج، مما أدى إلى ضرورة بتر الساق اليسرى، وظلت في العناية المركزة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فجر اليوم.

وجرى ضبط جدة الطفلة، وحرر محضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح شربين بالواقعة، وبالعرض على النيابة، أنكرت الجدة الاتهام الموجه لها بتعذيب الطفلة، وقررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وأسبابها، وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل الجدة لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي، إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار، وقبلت المحكمة الاستئناف، وقررت تجديد حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.