صور| في ظهور نادر.. هنيدي مع زوجته وأولاده في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان محمد هنيدي مع زوجته وأولاده الثلاثة، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، أمس.
ظهر هنيدي على السجادة الحمراء رفقة زوجته لأول مرة، كما ظهر مع أبنائه الثلاثة، في ظهور نادر لهم.
يذكر أن الفنان محمد هنيدي تسلم نجمة الجونة عن مجمل أعماله في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، أمس، بحضور عدد من نجوم الفن.
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