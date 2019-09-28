بالتصويت.. الشقيقات السوريات يخترن سميرة سعيد في "the voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وقع اختيار فريق "الأرسوزيس" وهم 3 شقيقات سوريات، على الفنانة سميرة سعيد، للانضمام إليها عن طريق التصويت فيما بينهم، في ثاني حلقات برنامج المواهب "the voice"، المذاع على شاشة "إم بي سي مصر".

ونالت الشقيقات الثلاث إعجاب المدربين "أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد"، فيما لم يستدر لهن الفنان محمد حماقي.

يذكر أن، الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، انطلقت ثاني حلقاته اليوم السبت على شاشة "إم بي سي مصر"، وأعضاء الموسم الجديد هم: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".