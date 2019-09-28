صور| هند صبري تقبل جائزتها عن فيلم "حلم نورا" في ختام "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هند صبري صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس الجمعة. وظهرت صبري في الصور وهي تقبل جائزتها "أفضل ممثلة" عن فيلمها التونسي "حلم نورا". واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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