نبيل الحلفاوي: "كانو سبورت أحسن مما توقعت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة اليوم بين فريقي الأهلي وكانو سبورت، التي تقام على ملعب برج العرب، في الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "كانو سبورت أحسن مما توقعت.. لكن الأهلي مسيطر والماتش بالجونين اللي مسجلينهم هناك مضمون، وما يستاهلش إصابات، يا رب يكون منبه عليهم بعدم الالتحام، أزارو لو نزل نفسي يكون خطر في بال فايلر إنه يجربه في الجناح".

جدير بالذكر أن الأهلي تفوق في مباراة الذهاب على بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد، ويتقدم في مباراة العودة حتى الآن بـ3 أهداف مقابل لا شيء.