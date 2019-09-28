في ثاني حلقات "the voice".. حماقي يهدي متسابق تونسي "تي شيرت" فريقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد حماقي، على إهداء المتسابق التونسي وجيه البجاوي، لـ"تي شيرت" فريقه المكتوب عليه حرف "H"، بعد اختياره له، في ثاني حلقات برنامج المواهب "the voice" .

وتوجه حماقي إلى "وجيه" على خشبة المسرح، وقال: "اتحمست له عشان حسيت إن اللي في صوته على شكله".

يذكر أن، الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، انطلقت ثاني حلقاته اليوم السبت على شاشة "إم بي سي مصر"، وأعضاء الموسم الجديد هم: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".