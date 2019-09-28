محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان محمد حماقي، على إهداء المتسابق التونسي وجيه البجاوي، لـ"تي شيرت" فريقه المكتوب عليه حرف "H"، بعد اختياره له، في ثاني حلقات برنامج المواهب "the voice" .
وتوجه حماقي إلى "وجيه" على خشبة المسرح، وقال: "اتحمست له عشان حسيت إن اللي في صوته على شكله".
يذكر أن، الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، انطلقت ثاني حلقاته اليوم السبت على شاشة "إم بي سي مصر"، وأعضاء الموسم الجديد هم: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".
كانت هذه تفاصيل خبر في ثاني حلقات "the voice".. حماقي يهدي متسابق تونسي "تي شيرت" فريقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.