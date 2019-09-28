محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، كليب الأغنية الختامية لمهرجان الجونة السينمائي "سقفة سقفة".
وظهرت ريا أبي راشد بالفيديو مع نجوم الفن المشاركين بالأغنية ومنهم الفنانة حلا شيحة وشقيقتها هنا شيحة، وشيرين رضا، وتامر حبيب، وأمينة خليل، وتارا عماد، وناردين فرج، وعلا رشدي، وأحمد داود، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة.
وعلقت ريا على الفيديو: "مستمرين للسنة القادمة"، ختامنا مسك".
واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ريا أبي راشد تنشر كليب ختام "الجونة": "ختامنا مسك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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