محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
اختار المتسابق المغربي رضوان الأسمر، الانضمام إلى فريق الفنانة سميرة سعيد، في ثاني حلقات برنامج المواهب "the voice"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر".
وأجمع المدربين الأربعة على صوت "رضوان"، ونال استحسان الجميع، وحاول كل منهم ضمه لفريقه، إلا أنه إختار سميرة سعيد ليكون في فريقها.
وقالت سميرة، وهى على خشبة المسرح، بعد تقبيلها له: "أنا عارفاك كويس، وعارفة إنك ملحن وبتكتب كلمات كمان، وبتوزع، وأول ما دخلت خطفتني بصوتك، ولما لفيت لقيتك إنت، وإنت من الناس اللي بعشق صوتها".
وتعرض الآن الحلقة الثانية من مرحلة "ألصوت وبس" في الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس"، وتتكون لجنة التحكيم من "محمد حماقي، أحلام، راغب علامة، سميرة سعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر في "ذا فويس" سميرة سعيد تضم ابن بلدها "رضوان": "عارفاك كويس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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