حدادا على الشهداء.. انطلاق مهرجان المسرح العالمي دون احتفالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تنطلق غدًا الأحد، عروض مهرجان المسرح العالمي، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور أشرف زكي، دون احتفالية، حدادًا على شهداء العريش.

ومن المقرر أن تستمر العروض المسرحية بالمهرجان حتى 5 أكتوبر المقبل، الذى سيشهد توزيع الجوائز.

تقدم للدورة 50 عرضًا، وتم اختيار 6 عروض فقط للمشاركة فى الدورة الجديدة، التى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي.

تضم قائمة العروض المشاركة مسرحية "الوردة والتاج" تأليف جيه بي بريستلي وإخراج إبراهيم أشرف، و"انتظار" المأخوذ عن عرض "في انتظار اليسار" لكليفورد أوديتس وإخراج إسلام تمام، و"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسي وليامز رؤية وإخراج يوسف الأسدي، بالإضافة إلى مسرحية "نجونا بأعجوبة" من تأليف ثورنتون وايلدر، وإخراج أسماء إمام، و"عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكي، وإخراج علاء الوكيل، و"المنور" تأليف أنطونيو باييخو، وإخراج خالد شكري.