بالفيديو.. نجمة خليجية تستعرض خصرها: العالم مبهورة بجسمي.. وصديقتها تتغزل بأجزاء منه

أكدت الممثلة الكويتية ​مها محمد في مقطع مصوّر نشرته في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لم تخضع لعملية نحت جسمها ولا لشفط الدهون.

وأوضحت الفنانة الخليجية أنها أجرت عملية تكميم المعدة فقط، إلّا ان انبهار الناس بالنتائج وبجسمها، دفعهم الى الاعتقاد بخضوعها لعملية نحت جسم.

وشدّدت على أن خبراء التجميل رفضوا اجراء اي عمليات غير التكميم، بسبب تناسق جسمها على حد قولها.

وأطلت في مقطع أخر لفتت فيه الى شد الجسم عبر التمارين، قبل ان تظهر صديقتها لتقول عبارات غزل حول خصر ومؤخرة مها محمد.