شاهد: هند صبري بإطلالة غير مألوفة في ختام مهرجان الجونة .. وهكذا علّقت

خطفت النجمة التونسية هند صبري، الأنظار إليها في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، عندما ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة خرجت فيها عن المألوف. ولم يكن الفستان هو اختيار هند صبري، للظهور على السجادة الحمراء، ولكنها اختارت الظهور ببدلة رجالي وكانت هي الزي المفضل لديها، فجذبت عدسات المصورين إليها والتقطوا لها العديد من الصور التذكارية.

وارتدت صبري، بدلة رجالي من اللونين الأبيض والأسود، وحرصت على عدم غلق أزرار الجاكيت وتركته مفتوحًا، ونسقت إطلالتها بشعر منسدل ومكياج هادئ وانتعلت كعب عال. وعلقت هند صبري، في مقابلة لها على هذه الإطلالة: “لما بشوف واحدة لابسة رجالي بتبسط وهذه ليست بدلة رجالي بالمعنى بل فاست ميد وور ومن، وأنا أحب أكون باج باي بوي وأنا أصلا باج بويش في الحياة”. وأكدت أنها تريد الظهور على طريقة أفلام هوليوود من ناحية الأكشن، مردفًة: “بس دايمًا في الدول العربية يأخذوا الأكشن على أنه للرجال فقط”. وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان بفيلم “نورا تحلم”، موضحًة أنها رأت أن الفيلم صادم للبعض، وأكدت أنه لم يمت أحد في الفيلم عكس ما اعتقد البعض. عن نشاطها في الفترة المقبلة قالت: “هقعد مع أولادي فترة إجازة عشان وحشوني، وبعدين رايحة باريس ثم المشاركة في أيام قرطاج السينمائية”. يُذكر أن فيلم “نورا تحلم” عُرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة، وهو من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي وحكيم بو مسعودي وإيمان شريف وجمال ساسي وسيف الضريف ويشارك الفيلم، ومن إخراج التونسية هند بوجمعة.