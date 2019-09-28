بالفيديو: غدير السبتي تكشف معاناتها من عقدة في شكلها.. وهذا ما تفعله لإخفائها

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي معاناتها من عقدة من طولها. وأشارت إلى ذلك في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وقالت: “أنا قصيرة. عقدتي إني ما أقدر ألبس Flat (الاحذية ذات الكعب المسطح)”، مضيفة أن الكثير من المتابعين يسألونها خلال البث المباشر عن سبب عدم اختيارها مثل هذه الأحذية وانتعالها دائماً تلك ذات الكعب العالي حتى عند اعتمادها الإطلالات الرياضية.

وأجابت بأنها لا تثق بطولها وأنها لم تتمكن من التخلص من هذه العقدة، لافتة إلى أنها اعتادت انتعال الكعب العالي لهذا السبب.

وأحدثت بهذا التصريح ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات على “انستغرام”، حيث حقق الفيديو على أحدها أكثر من 44 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن شائعة انتشرت منذ أشهر وأفادت بانفصال الفنانة عن زوجها المخرج أحدم الفردان بعد أقلّ من عام على زواجهما. إلا أنها ردت عليها في مقطع فيديو موضحة أن الأخير يعمل في البحرين وأنه لهذا السبب لم يستقر معها في الكويت.