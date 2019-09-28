محمد هنيدي يتصدر جوجل بـ"كمننا" وظهور زوجته

أشعل الفنان محمد هنيدي، مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الأكثر بحثًا على جوجل، وذلك بعد ظهور زوجته لأول مرة برفقته في مهرجان الجونة، وغناء أغنية "كمننا" مع النجم أحمد السقا.

وعبر النجم محمد هنيدي، عن سعادته البالغة بتكريمه من مهرجان الجون السينمائي في نسخته الثالث، وذلك خلال كلمته عقب استلام جائزة الابداع.

وظهرت عبير، زوجة النجم محمد هنيدى لأول مرة برفقته على السجادة الحمراء، فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ3، والذي شهد تكريم الفنان عن مجمل أعماله، وحصل على نجمة الجونة الإبداعية، وهو الظهور الرسمي

للزوجة بعد أن ظلت بعيدة عن الأضواء منذ الزواج.وقام هنيدي بغناء مقطع من أغنية "كمننا" مع النجم أحمد السقا، في حضور المهندس نجيب ساويرس على المسرح.وسلم النجم أحمد السقا، جائزة الإبداع الفنى للنجم محمد هنيدى بدعوة من آل ساويرس، وكشف هنيدي عن السر الذى أخفاه السقا والقائمون عن المهرجان في دعابة منه عبر صفحته على "انستجرام".

عاجز عن شكر السقا

وشكر هنيدي النجم أحمد السقا الذي قام بتسليمه درع التكريم وقال: "عاجز عن

شكر السقا، وهو عارف اللى جوايا ناحيته إزاى، وشرف كبير ليا إني أكون من ضمن فناني مصر، ومتشرف بالجائزة وعاجز عن الشكر".وأضاف: "فنانين مصر دايمًا فاكرين الشهداء والأرواح الشريفة اللى ضحت من أجل بلدهم، وتحية تقديرواعتزاز لشرفاء مصر، ودى بلدنا اللى بنحبها وبندافع عنها دايمًا، وعن كل قطرة دم فيها".ويستعد هنيدي لاستكمال تصوير فيلمه "كينج سايز"، خلال الفترة المقبلة، من إخراج إسلام خيرى، والمقرر عرضه خلال صيف 2020، كما يعرض مسرحيته الجديدة "3 ايام فى الساحل" بمشاركة بيومى فؤاد وأحمد فتحى وأخرون.ويواصل أحمد السقا، تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين وأحمد فؤاد سليم، ويسرا اللوزى، وآخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال .