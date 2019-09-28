شاهد.. منة فضالي: "يارب احفظ مصر وشعبها"

شاركت الفنانة منة فضالي، بصورة جديدة لمتابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام". والفيديوهات "إنستجرام". ووجهت "فضالي"، رسالة دعم ومساندة لمصر، حيث قالت قائلة: "يارب احفظ مصر وشعبها". حيث قالت قائلة: "يارب احفظ مصر وشعبها". Advertisements ويذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "قيد عائلي" للمخرج تامر حمزة.

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