بالفيديو.. كنزة مرسلي تطرح أغنية جديدة

طرحت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي أغنية جديدة تحمل عنوان " LaCasaDelAmor" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. الفيديوهات الشهير اليوتيوب. الأغنية من كلمات فاطمة فقراوي وألحان Advertisements وتوزيع دي جي عادل. وتوزيع دي جي عادل. ويشار إلى أن آخر أعمال كنزة مرسلي أغنية "قتَّال" والتي حققت 7 ملايين مشاهدة علي اليوتيوب.

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