عباس أبو الحسن الأكثر بحثًا على جوجل لهذا السبب

نعى الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن شهداء الوطن، في حادث استهداف كمين التفاحة في منطقة بئر العبد بشمال سيناء، ونشر كلمات مؤثرة للغاية، ما جعله الأكثر بحثًا على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

وقام أبو الحسن، بنشر صورتهم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".

وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله شهداء قوة كمين بئر عبد، التفاحة، الذين سقطوا غدرا وغيلة بالعريش أثناء تأديتهم الواجب الوطني وخالص العزاء والمواساة لذويهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وكانت قد اعلنت أمس الجمعة، القيادة العامة للقوات المسلحة، تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 تكفيريا عثر بحوزتهم

على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، وذلك في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.

وقف بجانب الدولة

يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن، وقف بجانب الدولة، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لعلم مصر.

وعلق على الصورة قائلًا: "اسألوا كتاب التاريخ

مين هى مصر ... ياللي حضنك هو نفسه حضن أمي .. ياللي ليكي فيا اكتر من اللي لياياللي مهما بعدت عنك جوا دمي .. ياللي حبك عندي حاجة مش عاديةكل شارع من شوارعك فيه حكاية..عن صحابي وعن حاجات حصلت معاياناس كتير قالولي غني الاغنية ديه .. بس مهما كان غنايا مش كفايةرغم أي محنة صعبة عشتى فيها ... بكرة قادرين نحقق بيكي ألف نصرياللي بتقولوا انها راحت عليها .. اسألوا كتاب التاريخ مين هي مصرويذكر أن آخر أعمال الفنان عباس أبو الحسن، مشاركته في فيلم "الكنز2" "الحب والمصير"، والذي شارك ضمن موسم سباق الأفلام في عيد الأضحى، وجسد بطولته محمد رمضان ومحمد سعد، أحمد رزق، أحمد حاتم، هيثم أحمد زكي، أمينة خليل، سوسن بدر، أحمد صيام وتأليف عبد الرحيم كمال واخراج شريف عرفة.