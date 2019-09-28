عباس أبو الحسن الأكثر بحثًا على جوجل لهذا السبب

نعى الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن شهداء الوطن، في حادث استهداف كمين التفاحة في منطقة بئر العبد بشمال سيناء، ونشر كلمات مؤثرة للغاية، ما جعله الأكثر بحثًا على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.
وقام أبو الحسن، بنشر صورتهم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".
وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله شهداء قوة كمين بئر عبد، التفاحة، الذين سقطوا غدرا وغيلة بالعريش أثناء تأديتهم الواجب الوطني وخالص العزاء والمواساة لذويهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله".
وكانت قد اعلنت أمس الجمعة، القيادة العامة للقوات المسلحة، تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 تكفيريا عثر بحوزتهم
ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.
وقف بجانب الدولة
يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن، وقف بجانب الدولة، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لعلم مصر.
وعلق على الصورة قائلًا: "اسألوا كتاب التاريخ
ياللي مهما بعدت عنك جوا دمي .. ياللي حبك عندي حاجة مش عادية
كل شارع من شوارعك فيه حكاية..عن صحابي وعن حاجات حصلت معايا
ناس كتير قالولي غني الاغنية ديه .. بس مهما كان غنايا مش كفاية
رغم أي محنة صعبة عشتى فيها ... بكرة قادرين نحقق بيكي ألف نصر
ياللي بتقولوا انها راحت عليها .. اسألوا كتاب التاريخ مين هي مصر
ويذكر أن آخر أعمال الفنان عباس أبو الحسن، مشاركته في فيلم "الكنز2" "الحب والمصير"، والذي شارك ضمن موسم سباق الأفلام في عيد الأضحى، وجسد بطولته محمد رمضان ومحمد سعد، أحمد رزق، أحمد حاتم، هيثم أحمد زكي، أمينة خليل، سوسن بدر، أحمد صيام وتأليف عبد الرحيم كمال واخراج شريف عرفة.
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