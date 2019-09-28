شاهد.. ظافر العابدين يهنئ هند صبري لحصولها على جائزة أفضل ممثلة تونسية

هنأ النجم التونسي ظافر العابدين النجمة التونسية هند صبري علي حصولها أمس على جائزة أفضل ممثلة تونسية بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وقال ظافر :"مبروك هند صبري جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم التونسي نورا تحلم من مهرجان الجونة السينمائي ومبروك للمخرجة هند بوجمعة والفنان لطفي العبدلي ولكل فريق العمل;". جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم التونسي نورا تحلم من مهرجان الجونة السينمائي ومبروك للمخرجة هند بوجمعة والفنان لطفي العبدلي ولكل فريق العمل;". ويشار إلى أن "نورا تحلم" فيلم Advertisements روائي طويل، بطولة هند صبري، لطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، وإخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها الروائية الطويلة. روائي طويل، بطولة هند صبري، لطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، وإخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها الروائية الطويلة.

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