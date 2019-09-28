شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني وأمل علم الدين يحتفلا بعيد الزواج الخامس..الظهور نفي شائعة الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص نجم هوليوود الشهير جورج كلوني علي أن تستمر حياته الزوجية في إطار من الهدوء و الاستقرار والخصوصية.

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لجورج كلوني (58 عام) وزوجته المحامية الحقوقية أمل كلوني (41 عام) خلال تواجدهما في مدينة نيويورك حيث أنضم الزوجان إلى راندي جربر ذو الـ (57 عام) وزوجته سيندي كروفورد (53 عام) لقضاء وقت ممتع معا .

حسب موقع " ديلي ميل " أن أصدقاء الزوجين توجهوا للاحتفال بعيد الزواج الخامس لجورج وأمل في وقت مبكرمن اليوم ، بينما جاء ظهور كلوني وأمل لينفي الكثيرمن الشائعات التي لمست علاقتهما.

ظهرت أمل علم الدين مرتدية ملابس جمعت اللونين الأبيض والأسود، واختارت أن ترتدي" بلوزة " ذو تصميم مثير من مجموعة تصميمات دار أزياء " Philosophy di Lorenzo Serafini " ووصل سعره إلي 646 جنيه استرليني.



جورج كلوني و أمل علم الدين

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جورج كلوني و أمل علم الدين



جورج كلوني و أمل علم الدين يحتفلا بعيد الزواج الخامس



جورج كلوني و أمل علم الدين في طريقهم للاحتفال بعيد زواجهم الخامس



جورج كلوني و أمل علم الدين في الطريق إلي الاحتفال



أمل علم الدين