شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم روبرت دى نيرو The Irishman يعرض فى ختام مهرجان لندن السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيعرض الفليم الجديد 'The Irishman' لـ تعاون روبرت دى نيرو التاسع مع المخرج مارتن سكورسيزى فى ختام مهرجان لندن السينمائى، الذى يبدأ فى2 أكتوبر المقبل وينتهى فى 13 من نفس الشهر.

وسيناقش دى نيرو، الذى يحتفل بفيلمه التاسع مع مارتن سكورسيزى، حياته المهنية التى تمتد لأكثر من أربعة عقود والتعاون مع أمثال سيرجيو ليون، مايكل مان، بينى مارشال، براين دى بالما، براين دى بالما، نانسى مايرز وجيمس مانجولد وهارولد راميس ومايكل كاتون جونز وديفيد أو راسيل وتونى سكوت، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter ".

وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ 200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار للعام الجارى.

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فيلم The Irishman من بطولة روبرت دى نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبى كانافالى، راى رومانو، هارفى كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزى، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.

ويذكر أن الممثل العالمى روبرت دى نيرو يشارك فى بطولة الفيلم الجديد After Exile، جنبا إلى جنب مع الممثلة الأمريكية شايلين وودلى والممثل الأمريكى شيا لابوف.

فيلم الدراما الجديد الذى سيقوم بإخراجه جوشوا مايكل ستيرن، وقام كل من أنتونى ثورن ومايكل توفو بكتابة السيناريو، بناءً على أحداث حقيقية من حياته.

وتدور قصة فيلم After Exile حول مايك ديلانى (لابوف) الذى بعد إطلاق سراحه من السجن لقتله رجلاً بعد سرقتة، يحاول هو ووالده المجرم السابق (دى نيرو) إنقاذ شقيقه الأصغر من الدخول فى عالم الجريمة والمخدرات.