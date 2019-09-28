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ميرنا وليد - بيروت - خلال فعاليات معرض دمشق الدولي، أطلق الممثل السوري حسام تحسين بيك كتابه الأول بعنوان "سكان هذا الزمن" في أولى تجاربه الأدبية بعدما خاض مجال الكتابة في الدراما والأغنيات.
وتعليقاً على كتابه قال لموقع "الفن" إن معظم الناس أصبحوا يضاهون الوحوش، لكن الوحش نعرف حقيقته ونأخذ حذرنا منه، لكن الإنسان يأتينا بكلام منمق ويأكلنا بالخفاء.
ولفت إلى أن الناس التي عاشت أيام زمان تلاحظ الاختلاف في العلاقات الإنسانية خلال الأيام التي نعيشها اليوم، مضيفاً إلى أنه لا يريد الخوض بالتفاصيل أكثر كي لا يصبح الكلام جارحاً.
وكشف أنه خلال الكتاب المؤلف من 126 صفحة يثبت أن معظم الناس عبارة عن أقنعة من خلال شخص ميسور الحال قلّ المال بيديه فانفض الناس من حوله، وينأى بنفسه عن الناس بعد أن أصيب بالصدمة، ويقرر مسح ذاكرته فيدور صراع بين الإرادة والذاكرة ويصبح شخصاً مهزوزاً قبل أن يصادف قصة غريبة تجعله ضائعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - حسام تحسين بيك متحدثاً عن كتابه الأول: الناس تضاهي الوحوشخاص الفن- هكذا تقيّم ريتا حرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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