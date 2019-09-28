خاص الفن- هكذا تقيّم ريتا حرب أدوارها في الدراما

ميرنا وليد - بيروت - إعتبرت الممثلة والاعلامية ​ريتا حرب​ ان الادوار التي قدمتها حتى الآن بالدراما كان لها وقعا عند الجمهور وانها تحرص ان يكون الدور جديد وله خلفية وليس فقط من اجل التمثيل.

وتابعت: "واحب ان يكون هنالك سبب لتصرفات الشخصية في حال كانت مستفزة والا تكون تافهة. دور كارلا في مسلسل "​آخر الليل​" التي تدافع عن حقوقها اصبحت الشخصيات الموجودة بالعمل تخاف منه، فلذلك تعتبر ان الاعمال كانت بمكان اختيارها المناسب."

وكانت ريتا قد عبرت عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "آخر الليل"، ونسب المشاهدة الكبيرة التي حققها المسلسل بجزئه الثاني في رمضان، مشددة على الصداقة والتفاعل الرائع خلال التصوير الذي كان بشكل كبير بين فريق العمل.

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