ميرنا وليد - بيروت - فاز الشاب ​رامي سعادة​ بلقب وصيف أول، في مسابقة ​ملك جمال لبنان​ 2019، والتي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في بيروت.

وأشار رامي في حديث خاص لموقع "الفن"، الى أنه دخل هذه المسابقة بشكل خاص لكي يدخل عالم التمثيل والأضواء، مؤكداً أن التمثيل هو شغفه ويخطط لخوض أول دور تمثيل بالنسبة له، في الفترة المقبلة.

وقال إنه معجب بعدد من الممثلين اللبنانيين، الذين يتمنى أن يحقق ما حققوه في هذا المجال.

وكان قد فاز الشاب ​​محمد صندقلي​ بلقب ملك جمال لبنان للعام 2019، بحفل أحيته الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، ونظمه ​نضال بشراوي​ وقدمته الإعلامية والممثلة اللبنانية ​ريتا حرب​، وشارك بلجنة تحكيمه عدد كبير من خبراء التجميل والفنانين، على رأسهم الممثلة المصرية نبيلة عبيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- وصيف ملك جمال لبنان 2019 يستعد لدخول عالم التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.