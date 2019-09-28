تراند اليوم : إستفتاء ياتري مين بدلته أحلي .. علا رشدي بتاخد رأي الجمهور في إطلالتها

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة جمعتها بزوجها الفنان أحمد داود خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

ظهرت علا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على Instagram، أثناء تصويرها لزوجها داخل مصعد، وقد ظهرت في المرآة من خلفه، معلقةً على ارتداء زوجها لبذلة سوداء، بينما ارتدت هي واحدة خضراء، كاتبة: “قولولي مين بدلته أحلى.. أنا ولا أحمد؟.. بدلة المناسبات”.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.

يهدف المهرجان إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما‎.