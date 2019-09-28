تراند اليوم : دينا الشربيني تكشف عن جزء ثاني لمسلسل ” زي الشمس “.. إعرف التفاصيل

أعلنت الفنانة دينا الشربيني عن مشاريعها الفنية التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة.

وكشفت دينا الشربيني خلال لقاء مع برنامج “عرب وود” إنها ستشارك في شهر رمضان المقبل بالجزء الثاني من مسلسل “زي الشمس”.

وأضافت إنها تنشغل حاليا بفيلم جديد يجمعها بالفنان كريم عبد العزيز، معربة عن سعادتها بالعمل معه وإنها كانت تنتظر هذه الفرصة منذ فترة طويلة.

يشار إلى أن دينا الشربيني بدأت تصوير مشاهدها في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي يجمعها بالفنان كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله.

جدير بالذكر أن دينا الشربيني عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل “زي الشمس” وجمعها بكل من أحمد السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، وجمال سليمان وأحمد داود، وأحمد مالك، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.