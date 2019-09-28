تراند اليوم : أظن الرسالة وصلت .. تعليق غامض من أيتن عامر عن إطلالتها بمهرجان الجونة

تتواجد الفنانة أيتن عامر في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وفاجأتها أختها الفنانة وفاء عامر بإهدائها ‏فستانًا جديدًا لترتديه بالمهرجان.‏

نشرت أيتن عامر عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورتها بالفستان الجديد، وعلقت عليها قائلة: “لما أختي الكبيرة ‏تجيبلي فستان حلو أوي تسلم إيديها عليه، مينفعش متصورش بيه، حتى لو مش حاطة ماكياج، تسلم إيدك يا فوفا يا ست الستات، ‏شكرًا مايا حبيبتي كمان على لمستك اللي حلت الفستان أكتر، يا جماعة أنا فرحانة بالفستان ها؟ أظن الرسالة وصلت”.‏

يذكر أن أيتن عامر شاركت خلال شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل “ابن أصول”، مع حمادة هلال، ‏سوزان نجم الدين، ‏محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، ‏إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏