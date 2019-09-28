خاص- “الخليج 365” يكشف سبب غياب داليدا خليل عن جمهورها

يتساءل جمهور الممثلة المتألقة داليدا خليل عن سبب غيابها هذه الفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، او اقله نشاطها القليل، في وقت اعتاد المتابعون على صور وفيديوهات متتالية، تشاركها داليدا مع محبيها وتطلعهم من خلالها على تفاصيل ما تقوم به او ما تحضّر له من اعمال جديدة.

من هنا، يكشف موقع “الخليج 365” سبب غياب داليدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، اذ تقوم الممثلة المميزة بالتصوير لعمل جديد من المتوقع ان يشكل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية والتمثيلية، واضافة مهمّة لها بعد كل الاعمال الناجحة التي قدمتها والتي نالت اعجاب الجمهور.

Advertisements

لذا، تعطي داليدا وقتها بالكامل لهذا العمل، وتقوم بالتحضير لدورها بشكل مكثّف حيث يستهلك الكثير من وقتها وطاقتها وتفكيرها، كي تتفوّق في هذا الاختبار وتقدّم الدور والشخصية التي تلعبها بحرفية واتقان، وهو ما اعتدنا عليه من هذه الممثلة الشابة المبدعة، التي لعبت العديد من الادوار وتركت اثرًا في قلوب المشاهدين، فبات لها جمهور كبير من لبنان وكافة انحاء العالم العربي، ينتظرها بفارغ الصبر لمتابعة كافة اعمالها.

العمل المقبل يُعتبر من الاعمال الضخمة والمهمة، يتم تصويره حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت، وسيكشف موقعنا عن كافة تفاصيله وعن الدور الذي تجسده داليدا في وقت لاحق.

يذكر ان آخر اطلالات الممثلة داليدا خليل على جمهورها كان في شهر رمضان الماضي حيث دخلت في السباق الرمضاني عبر مسلسل “اسود” الى جانب الممثل باسم مغنية ونخبة من اهم نجوم التمثيل انتاج ايغل فيلمز.