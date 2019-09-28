8 لقطات في ختام مهرجان الجونة خطفت الأنظار.. شاهدي بالفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، العديد من اللقطات التي لفتت انتباه الجمهور خلال الساعات الماضية. وكان من أبرز لقطات حفل الختام، ظهور الفنانة المصرية حلا شيحة بفستان قصير، كما لفتت النجمة التونسية هند صبري الأنظار بارتدائها بدلة رجالية. أما مفاجأة الحفل فكانت من خلال مشاركة النجم العالمي ستيفن سيجال برفقة زوجته في المهرجان. "فوشيا" ترصد أبرز 8 لقطات من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي شاهديها في الفيديو التالي.

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