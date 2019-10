شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش أول فنانة يتم اختيارها للمشاركة بمهرجان Lollapalooza Paris 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مهرجان Lollapalooza Paris للعام الرابع أن نجمة البوب الامريكية بيلي إيليش هي أول النجمات التي ستشارك بالفعاليات لعام 2020، حيث تم تحديد يومي 18 و19 يوليو 2020 لتقام الفعاليات التي ينتظرها عشاق الموسيقي والغناء حول العالم .

ومن المؤكد أن يكشف المعنيين بالمهرجان خلال الأيام القلية المقبلة عن باقي أسماء النجوم المشاركين بالفعاليات.

استطاعت بيلي إيليش أن تحقق نجاح مذهل بفضل موهبتها الفريدة، فقد بدأت حياتها المهنية بإطلاقها أغنية " Ocean Eyes " والتي استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرا وتجاريا بشكل واضح في أوائل عام 2016 ، ومن أبرز الاغنيات التي قدمتها : " bad guy " و " ocean eyes " و " hostage " و " when the party's over " ، و غيرهم .



بيلي إيليش