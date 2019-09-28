شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان المسرح العالمى بدون احتفال وبداية العروض من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا الأحد عروض مهرجان المسرح العالمى الذى ينظمه المعهد العالى للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى، بدون احتفال، وتستمر العروض المسرحية حتى 5 أكتوبر المقبل الذى سيشهد توزيع الجوائز.

تقدم للدورة 50 عرضًا وتم اختيار 6 عروض فقط للمشاركة فى الدورة الجديدة التى تقام باسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، وتضم قائمة العروض المشاركة كلاً من مسرحية "الوردة والتاج" تأليف جيه بى بريستلى إخراج إبراهيم أشرف، و"انتظار" المأخوذ عن عرض "فى انتظار اليسار" لكليفورد أوديتس إخراج إسلام تمام، و"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسى وليامز رؤية وإخراج يوسف الأسدى، بالإضافة إلى مسرحية "نجونا بأعجوبة" من تأليف ثورنتون وايلدر وإخراج أسماء إمام، و"عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكى إخراج علاء الوكيل، و"المنور" تأليف أنطونيو باييخو إخراج خالد شكري.