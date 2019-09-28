شكرا لقرائتكم خبر عن ألبومات وأغنيات سينجل جديدة في مراحلها استعداداً لطرح في الشتاء..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم الشتاء منافسة قوية بين عدد كبير من المطربين، حيث انتهى البعض من تسجيل ألبوماتهم وأغنيات سينجل بشكل كامل، فيما يعكف آخرون للانتهاء من تسجيل أغانيهم المتبقية، لدمجها ضمن أغاني ألبوماتهم، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” لكم ألبومات وأغنيات "سينجل" ليتم طرحها في موسم الشتاء.

تامر حسنى:

يواصل النجم تامر حسني من تسجيل أغانى ألبوم جديد ليتم طرحها في موسم الشتاء أو موسم الصيف المقبل، ويتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، هم أمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد المالكى، و الملحنين تامر على، ومحمد يحيى، وعبد الرحمن شوقي، والموزعين شريف مكاوى، وأماديو.



تامر حسنى

إليسا:

تعمل المطربة اللبنانية إليسا، على قدم وساق للانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد، وذلك لطرحه بموسم رأس السنة حيث تتعاون في الألبوم للمرة الأولى مع عدد من الشعراء والملحنين داخل الألبوم.



إليسا

ومن الشعراء ملاك عادل، و أغنيتن مع الشاعر بهاء الدين محمد، ونادر عبد الله، أما ملحنين رامى جمال، وثلاث أغنيات لمدين، ومحمد يحيى، أما الموزعين أحمد عبد السلام، وأحمد إبراهيم، ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع،سليم عساف،نزار فرنيسي ومروان خوري.

ساندى:

انتهت المطربة ساندى من تسجيل عدد من أغانى ألبومها الجديد المقرر طرحه فى موسم الشتاء ويضم حوالى 8 أغانى متنوعة مابين الرومانسى والحزين.



ساندى

وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم من تتعاون معهم لأول مرة، كما تستعد لتصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعرضه على القنوات بالتزامن مع طرح الألبوم.

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طارق الشيخ:

انتهى المطرب الشعبى طارق الشيخ من تسجيل معظم أغانى ألبومه الجديد ويعمل حالياً على مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه بموسم رأس السنة، ويتضمن الألبوم من 8 إلى 9 أغنيات.

ويتعاون طارق مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين منهم، الشعراء عزيز الشافعى الذى يتعاون معه من خلال أغنيتين فقط، وهانى الصغير، وصلاح مندى، ومن الملحنين حسين محمود، والموزعين أشرف البرنس، وأحمد أمين..وغيرهما.

زيزى عادل:

تستعد المطربة زيزى عادل، لاختيار وتسجيل أغانى المينى ألبوم الجديد المقرر طرحه يناير 2020، والذى سيضم 6 أغنيات.



زيزى عادل

سمية الخشاب:

تتعاون الفنانة سمية الخشاب مع الشاعر هشام صادق في أغنية سينجل جديدة، من ألحانها، وهى تعالج قضية اجتماعية مثلما سبق وفعل الاثنان هذا من خلال أغنية "بتستقوى"، ومن المقرر أن يتم طرحها في موسم الشتاء المقبل،حسبما أكد الشاعر هشام صادق لـ"الخليج 365".