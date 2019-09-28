شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فريق MTM يشوق جمهوره ببوستر قبل طرح الألبوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق MTM البوستر التشويقي للألبوم الجديد والمنتظر طرحه بعد شهرين، ويشمل حوالى 9 أغان، جميعها من كلمات وألحان تاكى أحد أعضاء الفريق، وهناك أربع أغان من توزيع ممدوح سعد، ومحمد الفارا بأغنيتن، وأغنيتن من توزيعى، وأغنيتن توزيع مشترك، الفريق يتعاون مع أكثر موزع ليخرج الألبوم بشكل غير تقليدى وتكون عودة قوية له .

وقال تاكى لـ"الخليج 365": إن الألبوم فى المراحل النهائية الآن من مكساج وغيره، موضحا أنه انتهى من تسجيل جميع الأغانى تماما هو وباقى أعضاء الفريق.

وأضاف أن أغنيات الألبوم ستكون من كلماته وألحانى، وأغنتين كلمات مشتركة مع الشاعر بسام السعيد، وأتمنى الألبوم ينال إعجاب جمهور بعد فترة الغياب، أما عن اسم الألبوم فسوف يتم اتخاذ رأى جمهور على السوشيال ميديا.

يذكر آن أخر أعمال فريق MTM هى أغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، والتى ظهرت بشكل فيديو كليب ضمن ألبوم الفرقة السكندرية الجديد "الألبوم"، ومن قبلها وأغنية "نفس الميعاد" مع المطربة سارة المنذر، وأغنية "خلاويص" مع أبو الليف، وأغنية "بص كويس" مع كريم محسن.