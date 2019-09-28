"أوفسايد الخرطوم" ينافس على جوائز الأكاديمية الأفريقية للأفلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
دخل الفيلم السوداني الوثائقي "أوفسايد الخرطوم" للمخرجة مروى زين، قائمة الأفلام المرشحة على جوائز الأكاديمية الأفريقية للأفلام "AMAA"، المقرر الإعلان عن جوائزها يوم 26 أكتوبر المقبل.
فيلم "أوفسايد الخرطوم" حاصل على جائزة دعم قدرها 5 آلاف دولار بالدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وأقيم العرض العالمي الأول له في قسم "المنتدى"، أحد الأقسام الرئيسية في مهرجان برلين السينمائي الدولي، في فبراير الماضي.
الفيلم يتناول حلم مجموعة من السودانيات في تشكيل أول منتخب نسائي لكرة القدم، وحرصت المخرجة على تضع في مقدمته رسالة، تقول فيها: "نحن النساء محرومات من صناعة الأفلام أو لعب كرة القدم".
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