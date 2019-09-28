فيديو| يسرا اللوزي ترد على تشبيهها بغادة عادل ونور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن تشبيه بعض الجمهور لها بالفنانة غادة عادل والفنانة نور.

وقالت اللوزي، في أثناء لقائها ببرنامج "ET" بالعربي، خلال تواجدها أمس في مهرجان الجونة السينمائي: "أنا في فنانتين بحس إن ممكن نلعب دور أخوات وهما غادة عادل ونور".

وتابعت اللوزي: "وفي ناس في الشارع بتشوفني من بعيد تفتكرني غادة عادل أو نور".

وشاركت اللوزي رمضان الماضي في مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وسمير غانم وأحمد سلطان، وهو عمل من تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.