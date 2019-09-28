الممثل الأمريكي ستيفن سيجال يزور الأهرامات ويبدي إعجابه بعظمة بنائها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة الممثل الأمريكي العالمي ستيفن سيجال وقرينته، اللذين يزوران مصر حاليا، حيث أعربا عن إعجابهما الشديد بعظمة بناء الأهرامات والحضارة المصرية القديمة.

وقال أشرف محي الدين، مدير عام المنطقة، في تصريح اليوم، السبت، إنه اصطحب الممثل العالمي وزوجته في جولة داخل المنطقة الأثرية بدأت بزيارة الهرم الأكبر حيث حرصا على التقاط الصور التذكارية أمامه، ووصف ستيفين سيجال بناء الهرم بالإعجاز البشري.

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وأضاف محي أن سيجال وقرينته زارا منطقة البانوراما الأثرية ومنطقة تمثال أبو الهول، ووعدا بتكرار هذه الزيارة العام القادم ليحضرا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وحضر ستيفن سيجال وزوجته حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، أمس، إذ كان حضوره مفاجأة حفل الختام.