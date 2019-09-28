علا رشدي برفقة داود: "مين بدلته أحلى؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها بصورة "سيلفي" تجمعها بزوجها الفنان أحمد داود، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت علا في الصورة من داخل "مصعد"، مرتدية بدلة، كما ارتدي داود بدلة، خلال مشاركتهما في مهرجان الجونة، وعلقت علا:" قولولي مين بدلته أحلى؟ أنا ولا أحمد".
وتواجد الثناني أمس ضمن فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
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