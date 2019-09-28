محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة تارا عماد صورة تجمعها بمجموعة من الفنانين والفنانات من ختام مهرجان الجونة السينمائي، أمس، في دورته الثالثة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت تارا على الصورة قائلة: "وخلص المهرجان، المهرجان ده روحه حلوة أوي وأفلامه ورشه أحلى وأحلى، شكرًا لمهرجان الجونة السينمائي لتالت سنة".
واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر تارا عماد عن مهرجان الجونة السينمائي: "روحه حلوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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